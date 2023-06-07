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  4. Tuvalette yaklaşık 6 saatini geçiren çalışan işinden kovuldu! Anal hastalığı olduğunu söylemesi yetmedi... Karar tartışma yarattı

Tuvalette yaklaşık 6 saatini geçiren çalışan işinden kovuldu! Anal hastalığı olduğunu söylemesi yetmedi... Karar tartışma yarattı

07.06.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşayan sadece adı Wang olarak açıklanan bir adam anal hastalık teşhisinin konulmasından sonra ameliyat olarak tedavi altına alındı. Tedavi olmasına rağmen tamamen iyileşme sağlayamayan Çinli çalışan mesai boyunca tuvalette yaklaşık 6 saatini geçirdiğinin tespit edilmesinden sonra kovuldu. Karar ülkede tartışmalara neden oldu.

Tuvalette yaklaşık 6 saatini geçiren çalışan işinden kovuldu! Anal hastalığı olduğunu söylemesi yetmedi... Karar tartışma yarattı

Yerel Çin medyasının bildirdiğine göre, yalnızca Wang olarak bilinen Çinli adam, "anal hastalığı" nedeniyle ameliyat geçirdikten altı aydan kısa bir süre sonra görevine geri döndü. Ancak hastalığı nedeniyle sık sık tuvalete gitmek zorunda kalan çalışan patronlarının da dikkatini çekti. Tuvalette günde ortalama 6 saat süre geçirdiği ifade edilen çalışan kovuldu.

10 GÜNDEKİ RAPORLARI SUNDULAR

Laodong Daily, 7 Eylül ile 17 Eylül 2015 tarihleri arasında çalışanın 22 kez tuvalette kaldığını iddia ediyor. Şirketinin bildirdiğine göre, tuvalet kaçamağı 47 dakika ile 196 dakika arasında değişiyor ve bazen günde üç ila dört kez gidiyor. Eylül ayında, patronları geç kalma, işten erken ayrılma ve yetkisiz devamsızlıklarla ilgili personel kurallarını gerekçe göstererek Çinli adamı işinden çıkarttı.

ÇALIŞAN MAHKEMEYE VERDİ

İşten çıkartılmasının sonrasında çalıştığı kurumu mahkemeye veren Çinli çalışan sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Weibo’da yayınlayan hikaye kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her gün yarım günü tuvalette geçiriyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Şirket ne kadar düşünceli olursa olsun sonuçta hayır işi yapmıyor” dedi.

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tuvalet

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