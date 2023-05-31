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Uzman isim erkekleri tuvaletlerini yanlış yaptıkları konusunda uyardı! “İdrar yapmanın doğru yolu oturmak”

31.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürolog Dr. Gerald Collins, dünya genelindeki pek çok erkeğin tuvalet kullanımı konusunda hata yaptığını söyledi. Özellikle erkeklerin idrarını yanlış bir şekilde yaptığını dile getiren Dr. Collins, hijyen ve sağlık açısından daha iyi olan yolu anlattı.

Uzman isim erkekleri tuvaletlerini yanlış yaptıkları konusunda uyardı! “İdrar yapmanın doğru yolu oturmak”

Ürolog Dr. Gerald Collins’e göre dünya genelindeki erkeklerin büyük bir bölümünü tuvaletini özellikle de idrarını yanlış bir şekilde yapıyor. Cheshire'deki Alexandra Hastanesi'nden uzman isim yaygın olarak bilinenin aksine hijyen ve mesane sağlığı açısından oturarak idrar yapmanın daha iyi olduğunu savundu.

BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANDI

tuvalet 1 bunu kulland

Erkeklerin idrar yapma şekline ilişkin olarak açıklanan YouGov raporundaki verilere göre, 13 ülkeden 7000’den fazla erkeğin katıldığı ankette erkeklerin idrar sırasında ayakta durmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Ankete göre, Avustralyalı erkeklerin %25’i idrarını yapmak için otururken %27’si ise ayakta kalmayı seçiyor. Anket sonuçlarına göre her zaman oturan erkeklerin sayısının fazla olduğu ülke %40’lık oranla Almanya oldu. Almanya böylelikle listenin başında yer alırken %5’li oranla Singapur listenin sonunda yer aldı.

KASLARIN GEVŞEMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Dr. Collins idrar yapmanın en etkili ve sağlıklı yolunun klozete oturmak olduğunu belirtirken bu tekniğin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Ürolog Collins, oturmanın pelvik kasları ve omurgayı tamamen gevşeterek yürümeyi kolaylaştırdığını açıkladı.

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