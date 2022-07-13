Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Bağırsak kanseri diğer adıyla kolon kanseri kanser türleri arasında en sık rastlananlardan biridir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Kolon kanseri belirtileri arasında rektumdan kanama ve kanlı dışkılama gibi bilinen semptomların yanı sıra, kontrol edilmeye değer başka uyarı işaretleri de vardır.
Uzmanlar kolon kanseri belirtileri arasında tuvaletinizi yapmanıza rağmen, hala tuvaletiniz varmış gibi baskı hissinin de önemli olduğunun altını çiziyor.
Özellikle sırt ve karın ağrısı eşliğinde tuvalette zorlanıyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünmenizde fayda var.
Sağlık Bakanlı sitesinde yer alan bilgilere göre kolon kanseri belirtileri şu şekilde:
Kolon kanserinin kesin sebebi bilinmemekte olup en bilinen risk faktörleri şunlardır;
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