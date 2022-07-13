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Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

13.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir kanseri erkenden yakalamak tedavi şansını çok yükselten unsurların başında geliyor. Kolon kanseri veya bağırsak kanseri hem ülkemizde hem de dünyada en çok görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Erkeklerde de kadınlarda da görülebilen kolon kanseri belirtileri arasında ishal ve kabızlık gibi durumların birkaç günden uzun sürmesinin yanı sıra kanlı dışkı, karın ve sırt ağrısı yer alıyor. Belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız tıbbi yardım almanız hayati önem taşıyor

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Bağırsak kanseri diğer adıyla kolon kanseri kanser türleri arasında en sık rastlananlardan biridir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Kolon kanseri belirtileri arasında rektumdan kanama ve kanlı dışkılama gibi bilinen semptomların yanı sıra, kontrol edilmeye değer başka uyarı işaretleri de vardır.

KOLON KANSERİNDE ÖNEMLİ İŞARETLER

Uzmanlar kolon kanseri belirtileri arasında tuvaletinizi yapmanıza rağmen, hala tuvaletiniz varmış gibi baskı hissinin de önemli olduğunun altını çiziyor.

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Özellikle sırt ve karın ağrısı eşliğinde tuvalette zorlanıyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünmenizde fayda var.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlı sitesinde yer alan bilgilere göre kolon kanseri belirtileri şu şekilde:

  • Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi
  • Bağırsakta tam boşalmama hissi
  • Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma
  • Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti
  • Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk

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KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kolon kanserinin kesin sebebi bilinmemekte olup en bilinen risk faktörleri şunlardır;

  • Aşırı kilolu veya obez olmak
  • Fiziksel olarak aktif olmamak
  • Fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi
  • Alkol Kullanımı
  • Sigara
  • İleri yaş
  • Ailede benzer kanser öyküsü bulunması
  • Bazı genetik hastalıklar


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