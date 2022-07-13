Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Bağırsak kanseri diğer adıyla kolon kanseri kanser türleri arasında en sık rastlananlardan biridir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Kolon kanseri belirtileri arasında rektumdan kanama ve kanlı dışkılama gibi bilinen semptomların yanı sıra, kontrol edilmeye değer başka uyarı işaretleri de vardır.

KOLON KANSERİNDE ÖNEMLİ İŞARETLER

Uzmanlar kolon kanseri belirtileri arasında tuvaletinizi yapmanıza rağmen, hala tuvaletiniz varmış gibi baskı hissinin de önemli olduğunun altını çiziyor.

Özellikle sırt ve karın ağrısı eşliğinde tuvalette zorlanıyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünmenizde fayda var.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlı sitesinde yer alan bilgilere göre kolon kanseri belirtileri şu şekilde:

Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi

Bağırsakta tam boşalmama hissi

Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma

Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti

Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı

Sürekli yorgunluk

KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kolon kanserinin kesin sebebi bilinmemekte olup en bilinen risk faktörleri şunlardır;

Aşırı kilolu veya obez olmak

Fiziksel olarak aktif olmamak

Fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi

Alkol Kullanımı

Sigara

İleri yaş

Ailede benzer kanser öyküsü bulunması

Bazı genetik hastalıklar



