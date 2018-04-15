Tuvana Türkay, Alper Potuk'un adını bile duymak istemiyor

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la bir barışıp bir küsen Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Bir daha Alper’in adını bile anmak istemiyorum” dedi.

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Ünlü çiftten gelen ilk ayrılık haberi sonrası bu kararın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Alper Potuk'un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay'ın, ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü. Tuvana Türkay, Alper Potuk ile yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı. Alper Potuk sevgilisini ikna edebilmek için Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokmuştu. Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen Potuk güzel oyuncuya evlenme teklifi etmişti. Yakın dostlarına, ''Alper'i çok seviyorum'' diyen Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.