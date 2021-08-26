Sosyal medyada oldukça popüler olan Tuvana Türkay paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Şu sıralar şarkı çalışması yapan Türkay'ın ablası Katre Türkay gündem oldu.

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti. Birbirlerine çok benzetilen Tuvana Türkay ile ablası Katre Türkay'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Instagram'da 'Sarışın Tuvana' yorumları yapılan ablaya övgüler yağdı.

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay iddalı pozlarıyla kardeşinin fanlarından beğeni topluyor.

Sık sık Tuvana ile paylaşım yapan Katre Türkay kardeşine sevgilisi her fotoğrafa yaptığı yorumla da gösteriyor.



