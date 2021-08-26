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Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti!

26.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar şarkı çıkarmaya hazırlanan Tuvana Türkay gündemde. Türkay'ın iş hayatı kadar özel yaşantısı da merak ediliyor. Son olarak Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay sosyal medyada trend oldu.

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti!

Sosyal medyada oldukça popüler olan Tuvana Türkay paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Şu sıralar şarkı çalışması yapan Türkay'ın ablası Katre Türkay gündem oldu.

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti. Birbirlerine çok benzetilen Tuvana Türkay ile ablası Katre Türkay'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Instagram'da 'Sarışın Tuvana' yorumları yapılan ablaya övgüler yağdı.

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Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay iddalı pozlarıyla kardeşinin fanlarından beğeni topluyor.

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Sık sık Tuvana ile paylaşım yapan Katre Türkay kardeşine sevgilisi her fotoğrafa yaptığı yorumla da gösteriyor.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Instagram
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