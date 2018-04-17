Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni...

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre Alper Potuk, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi.

Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti.

BAHÇEDEN DOLAŞTI

Tuvana Türkay, kapıyı çaldı ama açılmadı. Bunun üzerine oyuncu bahçeden dolaşıp eve girince sevgilisini eğlence sırasında yakaladı. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Öte yandan, sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla (alttaki) ortaya çıkmıştı.