MAGAZİN

Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuvana Türkay’ın, sevgilisi Fenerbahçeli Alper Potuk’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği ortaya çıktı

Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni...

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre Alper Potuk, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi.

Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti.

BAHÇEDEN DOLAŞTI

Tuvana Türkay, kapıyı çaldı ama açılmadı. Bunun üzerine oyuncu bahçeden dolaşıp eve girince sevgilisini eğlence sırasında yakaladı. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Öte yandan, sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla (alttaki) ortaya çıkmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuvana türkay Alper Potuk

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Buse Varol hamam kapatıyor

Buse Varol hamam kapatıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in aşk fotoğrafı

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in aşk fotoğrafı

Survivor 2018'de yemek ve baraka oyunlarını kim kazandı? Oyunda sinirler gerildi!

Survivor 2018'de yemek ve baraka oyunlarını kim kazandı? Oyunda sinirler gerildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.