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Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! "Sadece ismi aynı"

16.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Selahaddin Eyyubi dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. Düzgün fiziği ile de dikkat çeken Türkay'ın estetiksiz hali çok şaşırttı.

Kağıt Ev, Deli Gönül, Kara Para Aşk, Çember gibi yapımlarda rol alan Tuvana Türkay'ın yıllar önceki hali sosyal medyada gündem oldu. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan Türkay'ın eski halini görenler tanıyamadı.

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22 yaşında olan Türkay mesleğe ilk olarak Ayrılık dizisi ile adım attı. Ünlü isim esas çıkışını Yer Gök Aşk dizisi ile yaşadı. Dizide Bade karakterine hayat verdi.

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Ünlü isim oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilendi ve Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan "Ara Ne Olursun" isimli parçayı seslendirdi.

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Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını cover'ladı.

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Birçok başarılı yapımda rol alan Türkay'ın eski halini görenler "Sadece ismi aynı", "Göz rengini bile açtırmış", "Burun farkıyla çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz yıllarda "Size göre yapılmayan yerim yok ki.! Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim." açıklamasını yapmıştı.

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Tuvana Türkay Oyuncu gönül yaşında

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