Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı! Bikinili poz

Didem Sarı ile boşanan İzzet Antebi'nin oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Çember: Kabus filmi ekranda yayınlanacak olan Türkay konuya dair açıklama yapmazken yaz pozunu paylaştı.

İş için sık sık Londra'ya giden Tuvana Türkay hayranlarını paylaşımıyla mest etti. Daha önce Türkiye'yi terk ettiği iddialarına "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada" diyen Türkay yaz sezonunu açtı.

Gece yarısı bikinili bir pozunu paylaşan oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

