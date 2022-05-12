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Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı! Bikinili poz

12.05.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Antebi ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı. Bir süre önce Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen Türkay bikini pozuyla takipçilerinden beğeni topladı.

Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı! Bikinili poz

Didem Sarı ile boşanan İzzet Antebi'nin oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Çember: Kabus filmi ekranda yayınlanacak olan Türkay konuya dair açıklama yapmazken yaz pozunu paylaştı.

İş için sık sık Londra'ya giden Tuvana Türkay hayranlarını paylaşımıyla mest etti. Daha önce Türkiye'yi terk ettiği iddialarına "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada" diyen Türkay yaz sezonunu açtı.

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Gece yarısı bikinili bir pozunu paylaşan oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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