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Tuzla'daki zincirleme trafik kazasını izleyen sürücüler de kaza yaptı! Çok sayıda araç birbirine girdi

07.12.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Tuzla gece saatlerinde aynı bölgede 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Lüks bir otomobilin neden olduğu ilk kazada, 3 kişi yaralandı. 3 aracın birbirine girdiği kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Karşı şeritte kazayı izlemeye çalışan sürücülerin neden olduğu diğer kazada ise dört araç birbirine çarptı. D-100'deki kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Tuzla'daki zincirleme trafik kazasını izleyen sürücüler de kaza yaptı! Çok sayıda araç birbirine girdi

Tuzla'daki kaza saat 23.30 sıralarında, D-100 kara yolu Güzelyalı mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada, 3 kişi yaralanırken lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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KAZAYI İZLERKEN KAZAYA YAPTILAR

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anakara istikametine giden sürücüler, olay yerini izlerken zincirleme kazaya neden oldu.

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Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla zincirleme kaza

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