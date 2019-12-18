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Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olayların ardından Selin Ciğerci'den açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından çıkan olayların başrollerinden olan Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray taraftarından özür diledi. Ciğerci, kendisine edilen küfürlerden dolayı Galatasaray taraftarlarından özür beklediğini de sözlerine ekledi.

Dün akşam oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından olaylar çıkmıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.

"DELİKANLILIK CİNSİYETLE OLMUYOR"

Yaşanan olayların ardından Selin Ciğerci sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Galatasaray taraftarından ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den özür diledi. Ciğerci, maçın ardından sosyal medya üzerinden kendisine edilen küfürlere tepki gösterdi ve "Neden ağza alınmayacak dünya kadar küfürle benim profilimi doldurdunuz? Ben size ne yaptım? Sizin yapmış olduğunuz da yanlış. Sinirlendiniz biliyorum ama lütfen benimle de vurmayın. Delikanlılık cinsiyetle de olmuyor. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ozaman şöyle olsun o kocan denilen adam tt arenada o yazıyı paylaşıyor sonra dünkü maçta 4 tane yeyince bi ultraslana bi imparatora birde Galatasaray camiasına sallamayacaktı adam olacaktı.Adam olsaydı paftan sepetlemezdi zaten Galatasaray
o bile kabul ediyor kendisinden 10 yaş küçük kocasının saçmaladığını. gökhan otur 0(sıfır)????
Nasıl bu kadar miğdesizsiniz
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