Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 1 Ekim 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Ekim 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

01.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ekim 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Ekim 2021 Cuma akşamı Yalancı, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Dedemin Fişi, Kırmızı Oda, Son Üç Gün ve Aşk Mantık İntikam programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 1 Ekim 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ekim Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ekim Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Ekim Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Ekim Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ekim 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)
23:15 Cici Babam (Yerli Sinema)
01:30 Cici Babam (Yerli Sinema)
03:15 Yalancı
05:15 Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kalp Yarası
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Yargı
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:45 Kanunsuz Topraklar
02:45 Uzak Şehrin Masalı
05:00 Kefaret
06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:30 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:10 Tövbeler Olsun
09:10 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Son Üç Gün (Yabancı Sinema)
22:30 Ayla (Yerli Sinema)
01:00 Masumlar Apartmanı
03:30 Yok Olmadan Keşfet
04:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildiSimpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildi
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttuSimpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

Hamile olduğunu bilmiyordu! Salonun zemininde...

Hamile olduğunu bilmiyordu! Salonun zemininde...

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.