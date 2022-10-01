TV yayın akışı 1 Ekim 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Bir Şansım Olsa
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Son İsyan (Yabancı Sinema)
22:45 Camdaki Kız
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
07:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:15 Bir Peri Masalı
14:15 Mahkum
16:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Peri Masalı
22:45 Tozluyaka
01:45 Kusursuz Kiracı
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:15 İki Aile
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
23:30 Yerli Dizi Tekrar
02:00 Duy Beni
04:45 Aramızda Kalsın
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:00 Pişir de Görelim
18:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
06:05 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:08 Yedi Numara
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Balkan Ninnisi
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Balkan Ninnisi
04:50 Şefin Sağlıklı Masası
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