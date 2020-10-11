TV yayın akışı 11 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Televizyon seyircileri 11 Ekim Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt aranırken pek çok seyirci de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizinin ve yarışma programının yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ekim Pazar kanalların yayın akışında neler var? 11 Ekim Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri tarafından TV yayın akışı düzenli olarak takip ediliyor. 11 Ekim Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen kadın ve yemek programları ile sevilen filmler ekranlara gelirken akşam kuşağında ise keyifli yarışma programları, sürükleyici diziler ve heyecan verici filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ekim Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili tüm merak edilenler...
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria İle Mustafa
00:20 Öncü Kuvvet
02:50 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
06:15 Sadakatsiz
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz
01:30 Yeni Hayat
04:00 Siyah Beyaz Aşk
06:00 5N1K
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
01:45 Baraj
03:45 Kadın
06:00 Rüzgarın Kalbi
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
14:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:45 Güvercin
03:10 Tülin Şahin İle Moda
04:00 Türk Müziği
05:00 Pulsar
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
13:45 Doğduğun Ev Kaderindir
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
05:20 Seksenler
07:30 Böyle Bitmesin
09:40 Uyanış Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
14:40 Payitaht Abdülhamid
18:55 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya- Türkiye (UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş.)
22:45 Rusya- Türkiye (UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş.)
23:45 Uyanış Büyük Selçuklu
01:55Payitaht Abdülhamid
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