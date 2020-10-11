MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TV yayın akışı 11 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı 11 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

11.10.2020 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 11 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

11 Ekim Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. 11 Ekim Pazar akşamı ekranların en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Öğretmen dizisi heyecanla beklenen yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Maria ve Mustafa ile Arıza dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl?

Televizyon seyircileri 11 Ekim Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt aranırken pek çok seyirci de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizinin ve yarışma programının yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ekim Pazar kanalların yayın akışında neler var? 11 Ekim Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri tarafından TV yayın akışı düzenli olarak takip ediliyor. 11 Ekim Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen kadın ve yemek programları ile sevilen filmler ekranlara gelirken akşam kuşağında ise keyifli yarışma programları, sürükleyici diziler ve heyecan verici filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ekim Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili tüm merak edilenler...

11 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria İle Mustafa
00:20 Öncü Kuvvet
02:50 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sadakatsiz
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz
01:30 Yeni Hayat
04:00 Siyah Beyaz Aşk
06:00 5N1K

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
01:45 Baraj
03:45 Kadın
06:00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
14:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:45 Güvercin
03:10 Tülin Şahin İle Moda
04:00 Türk Müziği
05:00 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
13:45 Doğduğun Ev Kaderindir
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Seksenler
07:30 Böyle Bitmesin
09:40 Uyanış Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
14:40 Payitaht Abdülhamid
18:55 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya- Türkiye (UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş.)
22:45 Rusya- Türkiye (UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş.)
23:45 Uyanış Büyük Selçuklu
01:55Payitaht Abdülhamid

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Hastaneden açıklama geldi!Hastaneden açıklama geldi!
Emre Kınay Kırmızı Oda'ya damga vurduEmre Kınay Kırmızı Oda'ya damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar

PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar

Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı

Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Diğer Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu

Kırmızı Oda'ya yeni oyuncu

Kırmızı Oda'da 6. son bölümde neler oldu? Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha ölüyor mu? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'a Meliha şoku!

Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe aşk mı yaşayacak? Babil 15. son bölümde neler oldu?

Babil'de sürpriz aşk!

Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.