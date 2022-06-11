TV yayın akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
01:30 Mekanik2 : Suikast (Yabancı Sinema)
03:15 Şabaniye (Yerli Sinema)
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası (Yabancı Sinema)
11:50 Kardeşlerim
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Hakim
03:20 Destan
06:00 Seversin
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Seversin
03:00 Arda’nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
04:45 Yabancı Damat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gizli Saklı
15:15 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:30 İbrahim Selim İle Bu Gece
00:30 Yasak Elma
02:30 İnadına Aşk
04:15 Bay Yanlış
06:00 Aşk Yeniden
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:15 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
11:45 Kaderimin Oyunu
14:45 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Şanghay Takibi (Yabancı Sinema)
22:00 Soygun (Yabancı Sinema)
23:45 Şanghay Takibi (Yabancı Sinema)
01:50 Soygun (Yabancı Sinema)
03:40 Güzel Köylü
05:30 İki Aile
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
04:15 Canım Annem
05:30 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Kayıp Teknenin İzinde (Yabancı Sinema)
12:30 Kasaba Doktoru
15:40 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
21:40 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması (Lüksemburg-Türkiye)
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Kasaba Doktoru
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