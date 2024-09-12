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    4. TV yayın akışı 12 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 12 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 07:38
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    12 Eylül 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Demir Kadın: Neslican, Bir Gece Masalı, Dedemin Fişi, Kutsal İşgal, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 12 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 12 Eylül Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Siyah Kalp
    22:15 Siyah Kalp
    00:45 Siyah Kalp
    03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim İçin Üzülme
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sen Anlat Kardeniz
    16:00 Esra Erol'da
    20:00 Bir Gece Masalı
    23:20 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
    01:30 Safir
    04:00 Tatar Ramazan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Bizi Birleştiren Hayat
    11:45 Bizi Birleştiren Hayat
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Bizi Birleştiren Hayat
    18:20 Kanal D Ana Haber
    20:00 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
    23:15 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
    02:00 Bizi Birleştiren Hayat
    03:00 Taş Kağıt Makas
    05:00 Poyraz Karayel

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    00:30 Güzel Köylü
    02:30 Dürüye'nin Güğümleri
    04:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:00 Şehirden Uzakta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Lingo Türkiye
    14:30 Seksenler
    16:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kutsal İşgal
    20:55 Şebeke
    01:15 Gönül Dağı
    04:10 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:30 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    22:30 Kötü Kan
    01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    03:30 Mucize Doktor
    05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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