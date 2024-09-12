TV yayın akışı 12 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Eylül Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:15 Siyah Kalp
00:45 Siyah Kalp
03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
23:15 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
02:00 Bizi Birleştiren Hayat
03:00 Taş Kağıt Makas
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Güzel Köylü
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
16:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kutsal İşgal
20:55 Şebeke
01:15 Gönül Dağı
04:10 Seksenler
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
22:30 Kötü Kan
01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce