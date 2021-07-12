TV yayın akışı 12 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
00:15 Yolcu (Yabancı Sinema)
02:15 Yolcu (Yabancı Sinema)
04:00 Cam Tavanlar
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Mavi Korku 2 (Yabancı Sinema)
02:15 Maria İle Mustafa
05:00 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
00:15 Baht Oyunu
03:00 Yalan Dünya
04:45 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
22:30 Oluversin Gari (Yerli Sinema)
01:00 İyi Oyun (Yerli Sinema)
03:15 Fulya İle Umudun Olsun
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:30 Yerli Dizi Tekrar
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda
06:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
22:45 Dilsiz (Yerli Sinema)
00:45 3’Te 3
02:05 Yıldızların Yolu
02:55 Masumlar Apartmanı
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