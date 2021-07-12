TV yayın akışı 12 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)

00:15 Yolcu (Yabancı Sinema)

02:15 Yolcu (Yabancı Sinema)

04:00 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Mavi Korku 2 (Yabancı Sinema)

02:15 Maria İle Mustafa

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

00:15 Baht Oyunu

03:00 Yalan Dünya

04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

22:30 Oluversin Gari (Yerli Sinema)

01:00 İyi Oyun (Yerli Sinema)

03:15 Fulya İle Umudun Olsun

05:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:30 Yerli Dizi Tekrar

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:35 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

22:45 Dilsiz (Yerli Sinema)

00:45 3’Te 3

02:05 Yıldızların Yolu

02:55 Masumlar Apartmanı



