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  4. TV yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

13.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, MasterChef Türkiye, Aşk Mantık İntikam, Baş Belası, Dedemin Fişi ve Kral Şakir: Korsanlar Diyarı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ağustos 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

13 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
02:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Seni Seven Ölsün (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası (Yeni Bölüm)
00:20 İkimizin Sırrı
03:50 Kalp Yarası

'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı(Yabancı Sinema)
23:15 Operasyon 41 (Yeni Bölüm)
01:30 Ece Üner İle Susma
04:15 Afili Aşk

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:45 Fulya İle Umudun Olsun
03:00 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:30 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Star Market
02:20 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender
12:45 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı (Yerli Sinema)
21:55 Gizemli Adaya Yolculuk (Yabancı Sinema)
23:50 Seneye Bu Zamanlar
01:40 Gönül Dağı

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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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