TV yayın akışı 14 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
08:00 Feryat (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:30 Sipahi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
12:20 Kardeşlerim
15:35 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:00 Ateş Kuşları
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
02:45 Sanal Hayatlar (Yabansı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Taçsız Prenses
15:30 Yalnız Kalpler
17:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 Taçsız Prenses
01:30 Yasak Elma
03:30 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
06:00 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
02:.15 Gecenin Ucunda
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
23:30 Survivor Panorama Influencer
00:30 Dizi
02:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:15 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
10:55 3’Te 3
12:10 Yürek Çıkmazı
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:25 3’Te 3
05:25 Kapanış