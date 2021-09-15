TV yayın akışı 15 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,15 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
22:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
00:30 Cebimdeki Yalancı (Yerli Sinema)
02:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
04:00 Bir Başka Güzel
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)
23:15 Fantastik Dörtlü (Yabancı Sinema)
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Yerli Sinema)
22:45 Sadakatsiz
01:30 Kırık Hayatlar
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 Bir Aşk İki Hayat (Yerli Sinema)
00:45 Fulya İle Umudun Olsun
04:15 En Hamarat Benim
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Star Market
05:30 Kaçak Gelinler
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:25 Tövbeler Olsun
08:35 Kalk Gidelim
12:10 Benim Adım Melek
15:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
23:25 Dünya Hali
00:30 Gönül Dağı
03:40 3’Te 3
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