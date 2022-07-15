TV yayın akışı 15 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 TEMMUZ 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 İntikam (Yabancı Sinema)

22:15 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)

23:45 İntikam (Yabancı Sinema)

01:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)

03:30 Şef Kapımda

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)

11:10 Sadık Dostum (Yabancı Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

16:10 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)

16:36 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:20 İçimizdeki Ateş

05:30 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)

22:15 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)

00:15 Seversin

02:30 Ailem İçin

04:00 Magazin D Yaz

05:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:55 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)

22:30 Yasak Elma

01:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Ah Nerede

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:15 Canım Annem

17:17 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Seni Kalbime Sakladım

07:30 Tozkoparan

10:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kumpas

22:00 15/07 Şafak Vakti (Yerli Sinema)

00:00 Kumpas

02:00 Kara Tahta

04:20 Gönül Dağı

