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  4. TV yayın akışı 15 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 15 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

15.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Temmuz 2022 Cuma akşam İntikam, Çember: Gün Doğmadan, MasterChef Türkiye, Eski Köye Yeni Adet, Kim Milyoner Olmak İster, Ah Nerede ve Kumpas programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 15 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

15 TEMMUZ 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 İntikam (Yabancı Sinema)
22:15 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
23:45 İntikam (Yabancı Sinema)
01:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
03:30 Şef Kapımda
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)
11:10 Sadık Dostum (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
16:10 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)
16:36 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
02:20 İçimizdeki Ateş
05:30 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)
22:15 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)
00:15 Seversin
02:30 Ailem İçin
04:00 Magazin D Yaz
05:00 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:55 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Tozluyaka
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
22:30 Yasak Elma
01:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Ah Nerede
04:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
17:17 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Seni Kalbime Sakladım
07:30 Tozkoparan
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kumpas
22:00 15/07 Şafak Vakti (Yerli Sinema)
00:00 Kumpas
02:00 Kara Tahta
04:20 Gönül Dağı

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