TV yayın akışı 16 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
02:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
03:45 Kahraman Babam
06:00 Maria İle Mustafa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Aile 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Titanik (Yabancı Sinema)
02:15 Hercai
05:00 Maria İle Mustafa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
22:15 Baht Oyunu
01:45 Yalan Dünya
04:15 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Fulya İle Umudum Olsun
02:30 Kefaret
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Kazara Aşk
03:00 Aramızda Kalsın
05:30 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekar
02:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender
11:40 Gönül Dağı
15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
21:50 Aile Babası (Yabancı Sinema)
00:05 Aile Babası (Yabancı Sinema)
02:20 Yıldızların Yolu
03:20 Kalk Gidelim
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