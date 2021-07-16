TV yayın akışı 16 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

02:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Maria İle Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İnanılmaz Aile 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Titanik (Yabancı Sinema)

02:15 Hercai

05:00 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

22:15 Baht Oyunu

01:45 Yalan Dünya

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

23:30 Fulya İle Umudum Olsun

02:30 Kefaret

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kazara Aşk

03:00 Aramızda Kalsın

05:30 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekar

02:00 Doya Doya Moda

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:10 Tozkoparan İskender

11:40 Gönül Dağı

15:20 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

21:50 Aile Babası (Yabancı Sinema)

00:05 Aile Babası (Yabancı Sinema)

02:20 Yıldızların Yolu

03:20 Kalk Gidelim



