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TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

18.10.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Yeni bir haftaya enerji depolayarak başlamak ve evinde keyifli zaman geçirmek isteyenler 18 Ekim Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağını merak ediyor. Fox TV’de reyting listelerini alt üst eden Öğretmen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. TV 8’de MasterChef lezzet şölenine hazırlarken Kanal D’de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kahkaha tufanı yaratacak. Peki Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 18 Ekim Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Ekim Pazar kanalların yayın akışında neler var? 18 Ekim Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Ekim Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ekim Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18:45 Hafta Sonu Show Ana Haber
20:00 Arıza (Yeni Bölüm)
00:15 Şeref Sözü
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Hercai
16:00 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ve Mustafa (Yeni Bölüm)
00:20 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
02:05 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Çatı Katı Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Sadakatsiz
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (Yeni Bölüm)
23:15 Sadakatsiz
01:30 Yeni Hayat
04:15 5N1K
05:00 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
11:45 Yasak Elma
13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen (Yeni Bölüm)
23:30 Çocukluk
02:00 Zümrüdüanka
04:30 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara (Yeni Bölüm)
00:15 Bir Demet Tiyatro
01:45 Çember
03:30 Türk Müziği
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
14:30 Doğduğun Ev Kaderindir
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:45 Seksenler
06:40 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
14:15 Masumlar Apartmanı
16:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:35 Gönül Dağı
01:55 Diriliş Ertuğrul
03:50 Gönül Dağı

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