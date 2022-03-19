TV yayın akışı 19 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)
02:15 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)
04:15 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)
03:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Destan
13:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:30 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Kuruluş Osman
05:50 Yalnız Kurt
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:15 Müzik Arası
04:15 Geniş Aile
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
04:00 Yasak Elma
05:45 Zümrüdüanka
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Tünel (Yabancı Sinema)
22:45 Tünel (Yabancı Sinema)
01:30 Aramızda Kalsın
03:00 Söz
05:00 İki Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
05:50 Şehirden Uzakta
07:10 Yeşil Deniz
09:50 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
11:40 Tozkoparan İskender
13:00 Masumlar Apartmanı
16:10 İhtiyar Kurtlar
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Mendilim Kekik Kokuyor (Yerli Sinema)
03:40 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
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