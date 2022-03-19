TV yayın akışı 19 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)

02:15 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)

04:15 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)

03:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Destan

13:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:30 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kuruluş Osman

05:50 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:15 Müzik Arası

04:15 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

22:30 Mahkum

01:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

04:00 Yasak Elma

05:45 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Tünel (Yabancı Sinema)

22:45 Tünel (Yabancı Sinema)

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Söz

05:00 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Şehirden Uzakta

07:10 Yeşil Deniz

09:50 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)

11:40 Tozkoparan İskender

13:00 Masumlar Apartmanı

16:10 İhtiyar Kurtlar

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Mendilim Kekik Kokuyor (Yerli Sinema)

03:40 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)



