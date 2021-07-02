TV yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Temmuz 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)

23:30 Van Helsing (Yabancı Sinema)

02:00 Van Helsing

03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Yeni Bölüm)

00:20 Kalp Yarası

02:55 Akıncı

05:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

23:15 Baht Oyunu

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi

13:45 Şevkat Yerimdar

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

23:15 Kefaret

02:15 Masumiyet

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yerli Dizi Tekara

02:00 Doya Doya Moda

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:55 Son Takla (Yerli Sinema)

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Çeyrek Final İsviçre-İspanya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:05 Kalk Gidelim



