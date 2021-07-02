TV yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Temmuz 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Alev Alev
10:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)
23:30 Van Helsing (Yabancı Sinema)
02:00 Van Helsing
03:45 Kahraman Babam
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Yeni Bölüm)
00:20 Kalp Yarası
02:55 Akıncı
05:25 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
23:15 Baht Oyunu
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi
13:45 Şevkat Yerimdar
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:15 Kefaret
02:15 Masumiyet
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Menajerimi Ara
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yerli Dizi Tekara
02:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Son Takla (Yerli Sinema)
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Çeyrek Final İsviçre-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Çeyrek Final Belçika-İtalya
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:05 Kalk Gidelim
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