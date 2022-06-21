Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 21 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

21.06.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Gül Masalı, Senden Daha Güzel, Survivor All Star, Olanlar Oldu ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

21 HAZİRAN 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam (Yabancı Sinema)
02:15 İntikam (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
22:30 Sevmek Zamanı
01:10 Gül Masalı
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:55 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Seversin
02:15 Gelinim Mutfakta
04:45 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:15 Gizli Saklı
01:45 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)
03:45 İnadına Aşk
05:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:25 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
08:00 Tozkoparan
10:50 Bir Aş Hikayesi
11:20 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
04:20 Bir Aş Hikayesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...
Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladıCenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Asla reddedilmediğini söyledi! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Asla reddedilmediğini söyledi! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

İlginizi Çekebilir

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.