TV yayın akışı 22 Ağustos 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşlerim
16:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Bana Bir Soygun Yaz 2 (Yerli Sinema)
21:55 Çılgın İkili (Yabancı Sinema)
00:10 Bana Bir Soygun Yaz 2 (Yerli Sinema)
02:05 Çılgın İkili (Yerli Sinema)
04:20 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 IP Man: Son Dövüş (Yabancı Sinema)
22:15 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
00:15 IP Man: Don Dövüş (Yabancı Sinema)
02:00 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
23:45 Senden Daha güzel
02:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
22:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
23:45 Duy Beni
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:30 Kiralık Aşk
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8X8
05:30 Oynat Bakalım
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Yedi Numara
11:11 Çırak
11:40 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie (Yabancı Sinema)
22:22 İğne İplik (Yabancı Sinema)
00:40 Kasaba Doktoru
03:20 Gönül Dağı
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