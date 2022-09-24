TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Küçük Bir Gün Işığı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)

22:45 Üç Kız Kardeş

02:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kusursuz Kiracı

14:30 Yasak Elma

16:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:45 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Duy Beni

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:20 İki Aile

04:45 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Kalk Gidelim

09:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

11:00 Şefin Sağlıklı Masası

12:00 Kasaba Doktoru

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Şefin Sağlıklı Masası

02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu



