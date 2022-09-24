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  4. TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

24.09.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Eylül 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Eylül 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Labirent: Alev Deneyi, Kardeşlerim, Doğu Demirkol İle Alelade Show, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Yasak Elma programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Küçük Bir Gün Işığı
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)
22:45 Üç Kız Kardeş
02:00 Labirent: Alev Deneyi (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kusursuz Kiracı
14:30 Yasak Elma
16:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 Tozluyaka
01:45 Kusursuz Kiracı
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:20 İki Aile
04:45 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Kalk Gidelim
09:00 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
11:00 Şefin Sağlıklı Masası
12:00 Kasaba Doktoru
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Şefin Sağlıklı Masası
02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

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