TV yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ocak Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü - Yabancı Sinema
03:30 Kanatsız Kuşlar
05:40 Bir Zamanlar Çukurova
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Babam Çok Değişti
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 5 Başlı Köpekbalığı
01:45 5 Başlı Köpekbalığı
03:15 Hasret Bitti
04:45 5N1K
05:00 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:30 Son Yaz
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Sol Yanım
03:00 İngiliz İşi
04:20 Türk Müziği
05:20 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama / Canlı
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
04:20 Işığın Prensesi
06:20 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:55 Benim Adım Melek
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:05 Diriliş "Ertuğrul"
05:15 Şehirden Uzakta
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