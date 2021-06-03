Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

03.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Yol Arkadaşım, Camdaki Kız, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova ve Bir Zamanlar Kıbrıs ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 3 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
22:30 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
00:45 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
03:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
23:45 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Güllerin Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
23:00 Yalancı Damat (Yerli Sinema)
01:00 Son Yaz
04:15 Masumiyet
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Menajerimi Ara
03:00 Kaçak Gelinler
04:50 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs (Yeni Bölüm)
23:45 Teşkilat
02:40 Türkan Hanım’ın Konağı
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Böyle ölüm nedeni olur mu? Tuvalet izni istemeyince vefat ettiBöyle ölüm nedeni olur mu? Tuvalet izni istemeyince vefat etti
Kolay sihirbazlık numaralarıKolay sihirbazlık numaraları
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

‘Sakin şehir’ ziyaretçilerini bekliyor

‘Sakin şehir’ ziyaretçilerini bekliyor

Zehir satıcısı! Makyaj ile 600’den fazla erkeği öldürdü

Zehir satıcısı! Makyaj ile 600’den fazla erkeği öldürdü

Aslanlarla birlikte yaşıyorlar! Ölmemek için maske takıyorlar

Aslanlarla birlikte yaşıyorlar! Ölmemek için maske takıyorlar

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.