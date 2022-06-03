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  4. TV yayın akışı 3 Haziran 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Haziran 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

03.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Haziran 2022 Cuma akşam Aziz, Arka Sokaklar, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Survivor All Star ve İyilik programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 3 Haziran 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Haziran Mayıs Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 3 Haziran Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Haziran Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Haziran 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 HAZİRAN 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Ödeşme Zamanı 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Ödeşme Zamanı 2 (Yabancı Sinema)
03:30 Şef Kapımda
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Hakim
03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Afara
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Yasak Elma
05:15 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Elimi Bırakma
08:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:45 Türkiye’nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 3’Te 3
03:00 Kasaba Doktoru

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atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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