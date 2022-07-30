TV yayın akışı 30 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:00 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
09:20 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)
11:10 İkinci Şans (Yerli Sinema)
13:10 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)
15:25 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupa’ya Doğru
20:45 Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı
22:45 Kupa Töreni
23:45 Bir Zamanlar Hollywood (Yabancı Sinema)
02:45 Bir Zamanlar Hollywood (Yabancı Sinema)
05:30 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)
15:30 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği (Yabancı Sinema)
02:00 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği (Yabancı Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kazanan Restoran
21:15 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
23:00 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
03:30 Senden Daha Güzel
05:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Yüksek Sosyete
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Deliha (Yerli Sinema)
02:30 İki Aile
04:00 Yüksek Sosyete
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
15:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Bu Toprağın Sesi
09:50 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
12:50 Mükemmel Eşleşme
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Mükemmel Eşleşme
04:30 Bu Toprağın Sesi
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