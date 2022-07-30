TV yayın akışı 30 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)

09:20 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)

11:10 İkinci Şans (Yerli Sinema)

13:10 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)

15:25 Gül Masalı

18:40 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa’ya Doğru

20:45 Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı

22:45 Kupa Töreni

23:45 Bir Zamanlar Hollywood (Yabancı Sinema)

02:45 Bir Zamanlar Hollywood (Yabancı Sinema)

05:30 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)

15:30 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği (Yabancı Sinema)

02:00 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği (Yabancı Sinema)

03:30 Müzik Arası

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Tozluyaka

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kazanan Restoran

21:15 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)

23:00 İlk Buluşma

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:45 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)

03:30 Senden Daha Güzel

05:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Yüksek Sosyete

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Deliha (Yerli Sinema)

02:30 İki Aile

04:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:30 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

15:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:15 Canım Annem

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Bu Toprağın Sesi

09:50 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)

12:50 Mükemmel Eşleşme

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Mükemmel Eşleşme

04:30 Bu Toprağın Sesi



