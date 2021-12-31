TV yayın akışı 31 Aralık 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Aralık Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Aralık Cuma kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 31 Aralık Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Aralık Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

31 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Yılbaşı Özel

23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

02:00 Güldür Güldür Show

04:30 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yılbaşı Özel)

00:20 Ahmet Özhan Konseri

02:20 Bal Kaymak (Yerli Sinema)

04:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)

02:45 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)

04:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yalancı Sevgili (Yerli Sinema)

22:00 Fox’ta Yılbaşı

03:30 Mahkum

05:45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:20 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

01:00 İbo Show

00:15 Annemizi Saklarken

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:10 1’de Nostalji

02:10 Yeni Hayat (Yerli Sinema)

03:40 1’de Nostalji

05:40 Seksenler

05:10 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seksenler Yılbaşı Özel

