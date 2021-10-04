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  4. TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

04.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Ekim Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Görümce ve Kong: Kafatası Adası programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Ekim TV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Ekim Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ekim Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ekim 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ekim Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 EKİM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
00:15 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
02:00 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
03:30 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:45 Yargı
02:30 Gelinim Mutfakta
04:40 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 Fulya İle Umudum Olsun
04:45 Kefaret
06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:15 Görümce (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Kırmızı Oda

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Tek Yürek
08:10 Kalk Gidelim
11:40 Benim Adım Melek
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kong: Kafatası Adası (Yabancı Sinema)
01:40 Benim Adım Melek
04:10 Şehirden Uzakta

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