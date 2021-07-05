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  4. TV yayın akışı 5 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

05.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Temmuz Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Temmuz Pazartesi akşamı Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Aşk Mantık İntikam, Kalp Yarası, Sahil Güvenlik, Son Üç Gün ve MasterChef Türkiye programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:15 Dondurucu (Yabancı Sinema)
01:00 Dondurucu (Yabancı Sinema)
03:00 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Dizi)
00:20 Gizli Görev (Yabancı Sinema)
02:50 Akıncı
05:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
23:45 Mars’ta Kıyamet (Yabancı Sinema)
01:30 Mars’ta Kıyamet (Yabancı Sinema)
02:45 Yalan Dünya
04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Mucize Doktor
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)
00:45 Biz Size Döneriz (Yerli Sinema)
02:45 Son Yaz
05:15 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sahil Güvenlik (Yabancı Sinema)
22:30 Ada Masalı
01:00 Sahil Güvenlik (Yabancı Sinema)
03:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:35 Vuslat
11:20 Tozkoparan
12:50 Gönül Dağı
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Son Üç Gün (Yabancı Sinema)
22:30 Son Üç Gün (Yabancı Sinema)
00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:35 Masumlar Apartmanı

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Anahtar Kelimeler:
FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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