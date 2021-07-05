TV yayın akışı 5 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)

23:15 Dondurucu (Yabancı Sinema)

01:00 Dondurucu (Yabancı Sinema)

03:00 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Dizi)

00:20 Gizli Görev (Yabancı Sinema)

02:50 Akıncı

05:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

23:45 Mars’ta Kıyamet (Yabancı Sinema)

01:30 Mars’ta Kıyamet (Yabancı Sinema)

02:45 Yalan Dünya

04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Mucize Doktor

16:30 Şevkat Yerimdar

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)

00:45 Biz Size Döneriz (Yerli Sinema)

02:45 Son Yaz

05:15 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Kaçak Gelinler

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Sahil Güvenlik (Yabancı Sinema)

22:30 Ada Masalı

01:00 Sahil Güvenlik (Yabancı Sinema)

03:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:35 Vuslat

11:20 Tozkoparan

12:50 Gönül Dağı

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Son Üç Gün (Yabancı Sinema)

22:30 Son Üç Gün (Yabancı Sinema)

00:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:35 Masumlar Apartmanı



