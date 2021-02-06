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TV yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 06.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

6 Şubat 2021 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 şubat 2021 Cumartesi akşamı Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, Sen Çal Kapımı ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:00 Don Kişot
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Beyaz Melek
02:30 Çukur
04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
12:40 Kutup Macerası - Yabancı Sinema
15:15 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:30 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:30 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
22:45 Matrix
01:45 Matrix
03:45 Müzik Arası
05:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
05:00 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Tehlikeli Arama
04:20 Tehlikeli Arama
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun

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TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Benim Adım Melek
17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek

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