TV yayın akışı 7 Aralık 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Kasım Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Hayat Bugün

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kim Milyoner Olmak İste?

01:10 Yalnız Kurt

04:40 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

00:00 Darmaduman

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

00:15 Çöp Adam

02:30 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

103:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

22:30 Tuzak

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:30 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 Hayallerinin Peşinde

03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış



