TV yayın akışı 9 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

9 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)

02:00 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)

03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

00:15 Ece Üner İle Susma

02:45 Yalan Dünya

04:30 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Hayır Oluversin Gari (Yerli Sinema)

02:30 Fulya İle Umudum Olsun

04:45 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:45 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

01:00 Star Market

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:05 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender

12:30 Gönül Dağı

15:40 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Mahrem

23:15 Seney Bu Zamanlar

00:55 Dünya Hali

02:00 3’Te 3

03:35 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Baş Belası

02:15 Kalp Yarası

05:00 Hercai



