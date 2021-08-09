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TV yayın akışı 9 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

09.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ağustos Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Ağustos Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Aşkın Tarifi, MasterChef Türkiye, Hayır Oluversin Gari, Kalp Yarası, Bayi Toplantısı ve Mahrem programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

9 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
02:00 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
00:15 Ece Üner İle Susma
02:45 Yalan Dünya
04:30 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Hayır Oluversin Gari (Yerli Sinema)
02:30 Fulya İle Umudum Olsun
04:45 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Ana Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:45 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
01:00 Star Market
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
14:30 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:05 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender
12:30 Gönül Dağı
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem
23:15 Seney Bu Zamanlar
00:55 Dünya Hali
02:00 3’Te 3
03:35 Masumlar Apartmanı

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Baş Belası
02:15 Kalp Yarası
05:00 Hercai


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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