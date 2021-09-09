Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 9 Eylül 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Eylül 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

09.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül 2021 Perşembe Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, MasterChef Türkiye ve Kiracı programları ekrana gelecek. İşte 9 Eylül TV yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Eylül 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

9 EYLÜL PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)
22:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
23:45 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleriTürk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Sezon)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03:55 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Sezon)
23:40 Baht Oyunu
05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kiracı (Yerli Sinema)
22:15 Fulya İle Umudun Olsun
00:30 Tatlı Bela (Yerli Sinema)
02:30 Kiracı
04:30 Kefaret
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:50 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 Dr. Yerabakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:55 Kalk Gidelim
12:35 Benim Adım Melek
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
01:55 Seneye Bu Zamanlar
03:10 Teşkilat

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs karantinasında herkes kilo aldı! Değişimi sosyal medyada şaşkınlık yarattıKoronavirüs karantinasında herkes kilo aldı! Değişimi sosyal medyada şaşkınlık yarattı
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Doktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldularDoktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldular
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Herkes şikayet ediyor! Bu ülkede seksi kabul ediliyor

Herkes şikayet ediyor! Bu ülkede seksi kabul ediliyor

Kilisede papaz yardımcısıydı! Yeni mesleği şoke etti

Kilisede papaz yardımcısıydı! Yeni mesleği şoke etti

Doktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldular

Doktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldular

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.