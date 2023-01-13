Twitch yayıncısı TheDanDangler, hayranından gelen hediyeyle şaşkına döndü! Bir kutu dolusu parayı gönderme nedeni şaşırttı

Twitch yayıncısı TheDanDangler, bir hayanı tarafından kalça büyütme ameliyatı olması için kendisine gönderilen bir kutu dolusu nakit parayı alınca ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında paketi açan TheDanDangler, kimliğini bilmediği hayranına teşekkür etmek için peşine düştüğünü ve bu onu araştırdığını itiraf etti.

“KİŞİSEL OLARAK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında paketi aldığında şaşırdığını itiraf eden TheDanDangler, “Bir kalça estetik ameliyatı için gereken parayı tek başına ödedi. İsimsiz bir hayranımdan geldi. Bunu kim yaptıysa lütfen bana mesja atsın. Ona kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten çok fazla ve hayallerimin ötesinde bir durum” dedi.

TheDanDangler kendisine gönderilen notta ise, “Uzun süredir hayran, takipçi ve abone olarak bu paketi bugün gönderiyorum. Yaklaşan bir BBL'niz olduğunu takip ediyordum ve sizin için güzel bir şey yapmak istedim.Bu pakette kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacağını umduğum bazı şeyler bulacaksınız, ayrıca prosedürünüzün bedelini de ödemek istiyorum. Harika içeriğiniz için teşekkür ediyorum ve çalışmaya devam edin. Sizi seviyorum." ifadelerinin yer aldığını belirtti.