Twitter 'alıntı' mekanizmasını bir türlü oturtamadı

Buna göre artık Twitter alıntı yaparak cevaplamayı kapatıyor. Bunun sebebi ise alıntıların tartışmayı okumayı zorlaştırması ve insanların aklını karıştırması…
Mikro blog servisi yayınladığı mini videoda, mevcut alıntılama sistemini kaldırarak yerine, cevaplanan tweet’in atında çizgilerle izlenebilen cevaplama sıralamasının geleceğini gösterdi. Ancak bu yeni düzen şimdilik sadece iOS kullanıcıları için aktif olacak.
Twitter ayrıca, twttr ismini verdikleri beta uygulamasını da kapatacaklarını duyurdu. Hali hazırda twttr uygulamasını kullananlar artık uygulamaya erişemeyecek. Ancak bu uygulama yakın gelecekte, yeni Twitter özelliklerinin test edileceği farklı bir formata dönüştürülecek.
Twitter çok uzun zamandır, kullanıcılarını memnun eden bir format oturtmayı ise beceremedi. 140 karakter sınırını kaldırmayı yıllarca reddeden CEO Jack Dorsey reklam verenlerin tepkisi üzerine, çok zorlanarak karakter sınırını yükseltmeyi kabul etmişti.
Twitter’ın video ve diğer formatlar konusundaki konservatif yapısı da onun gençler tarafından kabul görmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden de Twitter daha çok “medya mensupları ve siyasetçiler” tarafından kullanılan bir “tartışma platformu” imajıyla ayakta durmaya çalışıyor.
Uzun yıllar boyunca kar edemeden işletilen Twitter, daha fazla kullanıcı çekmek için elinden geleni yaptıysa da kısıtlı kullanıcı sayısına sahip bir mikro blog sitesi olarak kaldı. Trump’ın ABD seçimlerini 2016’da tweet atarak kazanması üzerine ilgiyi yeniden üzerine toplayan Twitter, bu sayede reklamverenlerden gelir elde etmeye başladı. Şu anda az kullanıcı sayısına rağmen “etkisi yüksek” bir mecra olarak kabul ediliyor ancak hızla yükselen TikTok gibi yeni rakiplerin karşısında hızla kan kaybetmeye de devam ediyor. 2021 ve sonrasında Twitter’ın büyük bir rakibi tarafından (Facebook?) satın alındığını duyarsak çok şaşırmayalım. Çünkü CEO Jack Dorsey de artık “ne yaptıysak başaramıyoruz,” sinyalleri vermeye başladı. Şirketin değeri düşmeden zirvedeyken Twitter’i satmak yakında mantıklı bir seçenek haline gelebilir. Her bulduğu mecrayı satın almaya meraklı olan Zuckerberg’ün de bu fırsatın üzerine atlayacağını tahmin etmek zor değil.
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