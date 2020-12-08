Twitter 'alıntı' mekanizmasını bir türlü oturtamadı

Buna göre artık Twitter alıntı yaparak cevaplamayı kapatıyor. Bunun sebebi ise alıntıların tartışmayı okumayı zorlaştırması ve insanların aklını karıştırması…

Mikro blog servisi yayınladığı mini videoda, mevcut alıntılama sistemini kaldırarak yerine, cevaplanan tweet’in atında çizgilerle izlenebilen cevaplama sıralamasının geleceğini gösterdi. Ancak bu yeni düzen şimdilik sadece iOS kullanıcıları için aktif olacak.

Twitter ayrıca, twttr ismini verdikleri beta uygulamasını da kapatacaklarını duyurdu. Hali hazırda twttr uygulamasını kullananlar artık uygulamaya erişemeyecek. Ancak bu uygulama yakın gelecekte, yeni Twitter özelliklerinin test edileceği farklı bir formata dönüştürülecek.

Twitter çok uzun zamandır, kullanıcılarını memnun eden bir format oturtmayı ise beceremedi. 140 karakter sınırını kaldırmayı yıllarca reddeden CEO Jack Dorsey reklam verenlerin tepkisi üzerine, çok zorlanarak karakter sınırını yükseltmeyi kabul etmişti.

Twitter’ın video ve diğer formatlar konusundaki konservatif yapısı da onun gençler tarafından kabul görmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden de Twitter daha çok “medya mensupları ve siyasetçiler” tarafından kullanılan bir “tartışma platformu” imajıyla ayakta durmaya çalışıyor.