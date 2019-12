Twitter’da kullanıcılar artık yanıtları gizleyebilecek

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılara yeni bir özellik sundu.

Artık atılan tweetlere verilen yanıtlar, kullanıcının isteği doğrultusunda anında gizlenebilecek.

Twitter’ın yeni özelliği, ABD, Kanada ve Japonya’da denendikten sonra artık tüm dünyada kullanılabilir hale geldi.

Twitter’den yapılan duyuruda, yanıtları gizleme özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi.

The option to hide replies is now available to everyone around the world. After a successful experiment, we found that it’s a useful way to manage conversations and hide distracting, off-topic replies. Here's more on what we learned: https://t.co/lvZXuzE3ir