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Twitter’da kullanıcılar artık yanıtları gizleyebilecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ABD, Kanada ve Japonya'da test edilen yanıt gizleme özelliği, tüm dünyada kullanılabilir hale geldi.

Twitter’da kullanıcılar artık yanıtları gizleyebilecek

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılara yeni bir özellik sundu.

Artık atılan tweetlere verilen yanıtlar, kullanıcının isteği doğrultusunda anında gizlenebilecek.

Twitter’ın yeni özelliği, ABD, Kanada ve Japonya’da denendikten sonra artık tüm dünyada kullanılabilir hale geldi.

Twitter’den yapılan duyuruda, yanıtları gizleme özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Başarılı bir denemeden sonra, konuşmaları yönetmenin, dikkat dağıtıcı ve konu dışı yanıtları gizlemenin yararlı bir yolu olduğunu fark ettik” denildi.

Yanıtları gizlemek isteyen kullanıcılar, tweetlere verilen cevapların sağ tarafında bulunan gri simgeyi kullanarak ‘yanıtı gizle’yi seçecek. Bu durumda yanıtı gizlenen kullanıcıya bildirim gönderilmeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Twitter yanıt gizleme özelliği abd Kanada

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