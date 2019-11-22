Twitter’da kullanıcılar artık yanıtları gizleyebilecek

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılara yeni bir özellik sundu.

Artık atılan tweetlere verilen yanıtlar, kullanıcının isteği doğrultusunda anında gizlenebilecek.

Twitter’ın yeni özelliği, ABD, Kanada ve Japonya’da denendikten sonra artık tüm dünyada kullanılabilir hale geldi.

Twitter’den yapılan duyuruda, yanıtları gizleme özelliğinin artık herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi.

The option to hide replies is now available to everyone around the world. After a successful experiment, we found that it’s a useful way to manage conversations and hide distracting, off-topic replies. Here's more on what we learned: https://t.co/lvZXuzE3ir — Twitter Support (@TwitterSupport) November 21, 2019

Açıklamada, “Başarılı bir denemeden sonra, konuşmaları yönetmenin, dikkat dağıtıcı ve konu dışı yanıtları gizlemenin yararlı bir yolu olduğunu fark ettik” denildi.

Yanıtları gizlemek isteyen kullanıcılar, tweetlere verilen cevapların sağ tarafında bulunan gri simgeyi kullanarak ‘yanıtı gizle’yi seçecek. Bu durumda yanıtı gizlenen kullanıcıya bildirim gönderilmeyecek.



