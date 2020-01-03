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  4. Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Sosyal medya denilince genel olarak akla birkaç isim geliyor. Nitekim Twitter da bu isimler arasında. İnsanların sınırlı sayıda karakterler seslerini duyurmaya çalıştığı Twitter, içerik ve kullanım alanı bakımından diğer sosyal medya kanallarından farklı bir noktada yer alıyor.

Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

İnsanlar Twitter’ı genel olarak belli başlı olaylarda seslerini duyurmak için kullanıyorlar. Çoğu zaman Twitter üzerinden yürütülen sosyal kampanyalar da hedefine ulaşıyor.

Özellikle de belli bir sayının üzerinde takipçiniz varsa, yazdığınız iletiler çok daha değerli oluyor. Peki o kadar zaman harcayıp, takipçi kastığınız hesabınızın çalınma ihtimali var mı? Twitter şifre kırma 2020 yazımızda genel olarak bu soruya yanıt arayacağız.

TWITTER HESAP ÇALMA İŞLEMİ KOLAY MI?

Genel olarak Twitter’da hesap çalma işlemleri o kadar kolay olmuyor. Malum son dönemde pek çok sosyal medya devi hesapları 2 faktörlü koruma ile savunuyor. Dolayısıyla hem hesap çalma, hem de çalınan hesabı geri almak eskisi kadar kolay değil.

Peki ya hesabınızda 2 faktörlü koruma açık değilse? İşte o zaman hesabınız tehlikede olabilir. Çünkü Twitter şifre kırma 2020
unsurları ile hesabınızın ele geçirilmesi mümkün.

2 faktörlü korumaya sahip olmayan hesaplarda şifre kırma işlemi bir şekilde yapılabiliyor. Genel anlamda yardımcı program kullanılarak, kırılacak hesaba düzenli saldırılar yapılıyor. Sonuç olarak çeşitli kombinasyonlar denenerek hesap kırılabiliyor.

HESABIMI KORUMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Peki hesabınızı korumak için yapmanız gerekenler neler? Az önce de belirttiğimiz üzere 2 faktörlü koruma seçeneğini açık hale getirmeniz gerekiyor. Bu sayede şifreniz kırılsa dahi telefonunuza gelen kod girilmeden hesabınıza erişilemiyor.

Elbette bunun da çeşitli riskleri mevcut. Örneğin hattınızın başına bir şey geldiğinde hesabınızı geri almak için hayli çaba sarf etmeniz gerekebiliyor. Fakat bu hesabınızın başkasının eline geçmesinden çok daha iyi.

Sonuç olarak Twitter hesap çalma gibi işlemlerden korunmak sizin elinizde. Yapmanız gereken tek şey sosyal medya sitelerinin sizlere sunduğu ekstra güvenlik faktörlerini işleme sokmak.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter şifre kırma

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