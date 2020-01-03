Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

İnsanlar Twitter’ı genel olarak belli başlı olaylarda seslerini duyurmak için kullanıyorlar. Çoğu zaman Twitter üzerinden yürütülen sosyal kampanyalar da hedefine ulaşıyor.

Özellikle de belli bir sayının üzerinde takipçiniz varsa, yazdığınız iletiler çok daha değerli oluyor. Peki o kadar zaman harcayıp, takipçi kastığınız hesabınızın çalınma ihtimali var mı? Twitter şifre kırma 2020 yazımızda genel olarak bu soruya yanıt arayacağız.

TWITTER HESAP ÇALMA İŞLEMİ KOLAY MI?



Genel olarak Twitter’da hesap çalma işlemleri o kadar kolay olmuyor. Malum son dönemde pek çok sosyal medya devi hesapları 2 faktörlü koruma ile savunuyor. Dolayısıyla hem hesap çalma, hem de çalınan hesabı geri almak eskisi kadar kolay değil.

Peki ya hesabınızda 2 faktörlü koruma açık değilse? İşte o zaman hesabınız tehlikede olabilir. Çünkü Twitter şifre kırma 2020

unsurları ile hesabınızın ele geçirilmesi mümkün.

2 faktörlü korumaya sahip olmayan hesaplarda şifre kırma işlemi bir şekilde yapılabiliyor. Genel anlamda yardımcı program kullanılarak, kırılacak hesaba düzenli saldırılar yapılıyor. Sonuç olarak çeşitli kombinasyonlar denenerek hesap kırılabiliyor.