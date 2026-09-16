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Üç isim, üç kritik mesaj: "İnsanlar endişelenmekte haklı"

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın hızla gelişen kapasitesinin beraberinde getirdiği riskler nedeniyle insanların teknolojiden endişe etmekte haklı olduğunu ancak yapay zeka şirketlerinin güvenlik konusunda doğru adımlar atacağına güvendiğini söyledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zeka konusunda "yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyaç duyulmadığını" savundu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg de yapay zeka şirketlerinin güvenlik sorumluluğuna dikkat çekti.

Üç isim, üç kritik mesaj: "İnsanlar endişelenmekte haklı"

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, San Francisco'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Dünyanın bundan (yapay zeka) korkmakta haklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yapay zekanın kapasitesinin geçmişe kıyasla hızla ilerlediğine dikkati çeken Altman, teknolojinin nasıl yanlış sonuçlara yol açabileceğini öngörmenin artık daha kolay olduğunu belirtti.

Üç isim, üç kritik mesaj: "İnsanlar endişelenmekte haklı" 1

Altman, yapay zeka şirketlerinin güvenliği yeteneklerin geliştirilmesinin önünde tutması gerektiğini vurgulayarak, OpenAI'ın ve sektörün bunu güvenli şekilde gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi.

"YENİ YASALARA VEYA DÜZENLEMELERE İHTİYACIMIZ YOK"

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise aynı konferansta, teknolojinin yeni sürümlerinin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine yapay zeka şirketlerinin karar vermesi, bu sürecin dış güçler tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Üç isim, üç kritik mesaj: "İnsanlar endişelenmekte haklı" 2

Huang, "Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok." diyerek, inovasyonun hızı ile yapay zekanın güvenliği arasında "yanlış seçim" yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Huang ayrıca, yapay zekanın işleri otomatikleştirerek insanların işlerini kaybetmesine yol açacağı yönündeki endişeleri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

ZUCKERBERG DE ŞİRKETLERİN GÜVENLİK SORUMLULUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yapay zeka şirketlerinin modellerini güvenli şekilde geliştirmek için yeterli sorumluluk ve teşvike sahip olduğunu savundu.

Zuckerberg, yapay zeka laboratuvarlarının modellerini güvenli şekilde geliştirmek için gereken hızda ilerleme konusunda kendi adımlarını atabileceğini belirtti.

Üç isim, üç kritik mesaj: "İnsanlar endişelenmekte haklı" 3

Kullanıcıların kendileriyle uyumlu olmayan ve talimatlarını yerine getirmeyen yapay zeka ajanlarını kullanmak istemeyeceğini dile getiren Zuckerberg, güven ve uyumun yapay zeka modelleri ve ajanları arasındaki rekabette giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Yapay zeka modellerinin yol açabileceği zararların şirketleri hukuki sorumlulukla karşı karşıya bırakabileceğini belirten Zuckerberg, bunun da şirketlerin güvenliği öncelemesi için güçlü bir teşvik oluşturduğunu savundu.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Altman ve Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir; temsilidir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Mark Zuckerberg yapay zeka Nvidia OpenAI Meta teknoloji Anthropic Sam Altman Jensen Huang Dario Amodei
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