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    4. Üç kardeş, babalarından tecavüz etmeyi öğrendikten sonra çocuk akrabalarına cinsel istismarda bulundu! Toplam 115 cinsel istismar...

    Üç kardeş, babalarından tecavüz etmeyi öğrendikten sonra çocuk akrabalarına cinsel istismarda bulundu! Toplam 115 cinsel istismar...

    09.11.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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    Yaşları 41, 40 ve 39 olan üç erkek kardeş, o sırada hepsi çocuk olan dört aile üyesine toplam 115 cinsel istismar suçundan suçlu bulunarak hapse atıldı. İsmi açıklanmayan kardeşler kendilerini tecavüzü babalarından öğrendiğini söyleyerek savundu.

    Babalarından tecavüz etmeyi öğrendiklerini ifade eden yaşları 41, 40 ve 39 olan üç erkek kardeş yıllar boyunca o sırada tamamı çocuk olan dört aile üyesine cinsel tacizde bulunmak suçundan toplam 115 kez suçlu bulundu. Üç hafta süren duruşmada, 1999 ile 2005 yılları arasında İrlanda'nın çeşitli yerlerinde meydana geldiği iddia edilen suçlar dinlendi.

    PİŞMANLIK DUYMADILAR

    The Sun'ın haberine göre üç kardeşi cezalandıran yargıç Mary Ellen Ring onların eylemlerinden pişmanlık duymadıklarını veya kurbanlarına karşı empati göstermediklerini belirtti. 41 yaşındaki adam, 19 kez tecavüz etmek, 4 kez cinsel saldırıda bulunmak ve 3 kez sözlü tacizden suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    39 yaşındaki adam ise, 20 kez tecavüz, 4 kez cinsel saldırıda bulunmak ve 6 kez de sözlü tecavüzden suçlu bulunarak 16 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. 40 yaşındaki adam, 20 tecavüz, 5 cinsel saldırı ve 3 sözlü tecavüzden suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 64 yaşındaki babalarına ise 4 yıl hapis cezası verirken, son iki yılını da çeşitli şartlarla erteledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz cinsel taciz

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