Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü! Öldürüldüğü anı böyle kaydetti... Cani sevgili anneyi teselli etti

23 yaşındaki Ielly Alves, Brezilya'nın Jatai kentinde bir mülke düzenlenen saldırı sırasında 27 yaşındaki Diego Fonseca tarafından ateşlenen silahla öldürüldü. Alves sevgilisinin kendisine saldırdığı anları cep telefonuyla kaydetmeyi başardı. Alves'in telefonuyla çekilen görüntülerde Fonseca'nın pencerenin yanında durup ona silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Görüntülerde Fonseca'nın tetiği çektiği ve Alves ile telefonunun yere düştüğü görüldü.

YOLDAN GEÇENLERİN ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Alves en yakın yerel hastaneye kaldırılırken tedavi sırasında hayatını kaybetti. Hastanede ifadesine başvurulan Fonseca motosikletli iki adamın çiftin yanına yanaştığını ve kız arkadaşına iki el ateş ettiğini iddia etti.

Memurlar, Fonseca'nın hikayesindeki tutarsızlıkları fark ettiler ve onu yakınlardaki bir polis merkezine götürdüler. Olay yetinde buldukları Alves'in telefonuna baktıktan sonra videoyu gördüler. Fonseca tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Hastanenin dışında, arabasını park ettiği yerin yakınında 380 kalibrelik bir tabanca ele geçirildi.

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Brezilya haber kuruluşu G1'e konuşan Alves'in annesi Olesiane, Fonseca'nın olaydan sonra kendisiyle konuştuğunu ve kızının katillerini bulacağına söz verdiğini söyledi. Çiftin 1 yıl 7 aydır birlikte olduğunu ve kızının ayrılmak istediğini dile getiren anne Olesiane, "Hastanede olduğunu onun aracılığıyla öğrendim. Hastanede bana sarıldı ve 'Ona bunu kim yaptıysa bedelini ödeyecek' dedi. Birkaç kez tartıştılar ve o bazı morluklarla geldi" diye konuştu.