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Üç kez yanlış teşhis konuldu! 1 yıllık ömrünün kaldığını söylediler: Penisinin yarısını kaybetti

04.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir asker olan İgiliz Gavin Brooks isimli adam, doktorların kendisine 1 yıllık ömrünün kaldığını söylemesi üzerine zor günler yaşadı. Doktorların penis kanseri teşhisi koyduğu adam üç kez yanlış teşhis konulmasının ardından hayatının kabusa döndüğünü ifade etti. Kanser hastalığının tamamen ilerlemesi üzerine Brooks’un penisinin yarısı alındı.

Üç kez yanlış teşhis konuldu! 1 yıllık ömrünün kaldığını söylediler: Penisinin yarısını kaybetti

İngiltere’de tıp dünyasına geçen yanlış teşhis olayı ülke gündemine yerleşti. Eski bir asker olan 45 yaşındaki Gavin Brooks isimli bir adam penis kanseri teşhisinin konulması üzerine tedavi görmeye başladı. Kanser teşhisi 3 defa yanlış konulan Gavin Brooks'un hayatı kabusa döndü. Doktorların 1 yıllık ömür biçtiği adamın penisinin büyük bir bölümü alındı.

“BURALARDA OLMAK İSTİYORUM”

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Doktorların hastalığının ilerlediğini söylediği Gavin Brooks, “45 yaşındaki Gavin Brooks, "Umarım yurtdışında kanseri küçültmeye ve ömrümü uzatmaya yardımcı olabilecek bir tür tedavi alabilirim, böylece mümkün olduğunca uzun süre kalabilirim. Oğlum Jorge, bir gün Dünya Kupasını kaldıracağını söylüyor ve ben de bunun için buralarda olmak istiyorum" dedi.

ÜÇ KEZ ASKERİ HASTANEYE GİTTİ

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Cinsel organının etrafında sıkı bir deri halkası ve penisinin ucunda doku bozukluğu olduğunu ifade eden Brooks, 2021 yılında durumundaki farklılığı görünce üç kez askeri hastaneye gitti. Muayeneleri sırasında doktorların kendisine teşhis koyma konusunda zorluk yaşadığını belirten Brooks, “Bunu tarif edebilmemin en iyi yolu, penis derisi içinde bir doku halkası veya sert bir deri gibi. Deriyi geri çekerken, penis başının üzerinden çekmek zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

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Askeri hastanenin kendisini bir cinsel sağlık kliniğine gönderdiğini ve bu klinikte penisinden alınan doku üzerinde biyopsi yapıldığını ifade eden Brooks hastalığının anlaşılması için adeta hastane hastane gezdi.

PENİS KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

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Yapılan test sonuçlarında penis kanseri olduğunu öğrenen Brooks, 2021 yılında ameliyata alındı. Penisinin bir kısmını kaybeden adam ilk kemoterapi tedavisinin işe yaramadığını ve kanserin tüm vücuduna yayıldığını dile getirdi.  

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Yakalandığı hastalık hakkında farkındalık yaratmak için Screaming Cockerel adlı bir Instagram sayfası açan Brooks,"Daha erken teşhis edilseydim, sadece sünnet olmam gerekebilirdi ve bu da geri kalan ameliyatları ve kemoterapiyi önleyebilirdi. Bu yüzden bu nadir ve bilinmeyen kanser için farkındalık yaratmam gerekiyor” dedi.

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İngiltere penis kanseri

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