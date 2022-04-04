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Üç kişilik ilişkisi sosyal medya kariyerinin sonunu getirdi! Şikayetler nedeniyle kapatıldığını iddia etti

04.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Natalia Bezerra da Silva, evli bir çiftle geleneksel olmayan üç kişilik ilişkilerinin kariyerinde büyük bir darbeye neden olduğunu itiraf etti. Sosyal medya kullanıcılarının şikayeti üzerine hesabının kapatıldığını söyleyen Silva, “Hesabım saldırıya uğradı” diyerek isyan etti.

Üç kişilik ilişkisi sosyal medya kariyerinin sonunu getirdi! Şikayetler nedeniyle kapatıldığını iddia etti

26 yaşındaki Natalia Bezerra da Silva, 31 yaşındaki avukat Graziela Veras Parriao Lustosa ve 33 yaşındaki iş insanı Diogo Matheus Simon ile üç kişilik bir ilişki içinde olduklarını açıkladı. Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeninin açıklamasından sonra hesabı adeta şikayet yağmuruna tutuldu. Üçlü ilişkilerinin detaylarını paylaştıkları ve açıklama kısmında, “Özgür bir aşk yaşamaya karar veren üç kişi” notunu ekledikleri sosyal medya sayfasının Silva, gelen şikayetler üzerine kapatıldığını iddia etti.

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“İNSANLARIN RAHATLIK ALANLARINDAN ÇIKARTMAK İSTEDİM”

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Alışılmışın dışındaki hayat tarzının tepkilere neden olduğunu ifade eden Silva, “Geleneksel Brezilya aileleri sosyal medya hesabıma tepki gösterdi. Bir anda şikayet etmeye başladılar. İnsanları rahatlık alanlarından çıkartmak istedim. Özgür bir aşkı önyargısız yaşamanın mümkün olduğunu göstermek için bu hesabı açtım” deid.

Toplumsal olarak üç kişilik ilişkilere yönelik sert tavırların olduğundan söz eden Silva, sosyal medya hesabının amacının günlük hayat içindeki paylaşımlarını göstermek ve üç kişilik bir ilişki içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu insanlara göstermek istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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