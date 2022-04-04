Üç kişilik ilişkisi sosyal medya kariyerinin sonunu getirdi! Şikayetler nedeniyle kapatıldığını iddia etti

26 yaşındaki Natalia Bezerra da Silva, 31 yaşındaki avukat Graziela Veras Parriao Lustosa ve 33 yaşındaki iş insanı Diogo Matheus Simon ile üç kişilik bir ilişki içinde olduklarını açıkladı. Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeninin açıklamasından sonra hesabı adeta şikayet yağmuruna tutuldu. Üçlü ilişkilerinin detaylarını paylaştıkları ve açıklama kısmında, “Özgür bir aşk yaşamaya karar veren üç kişi” notunu ekledikleri sosyal medya sayfasının Silva, gelen şikayetler üzerine kapatıldığını iddia etti.

“İNSANLARIN RAHATLIK ALANLARINDAN ÇIKARTMAK İSTEDİM”

Alışılmışın dışındaki hayat tarzının tepkilere neden olduğunu ifade eden Silva, “Geleneksel Brezilya aileleri sosyal medya hesabıma tepki gösterdi. Bir anda şikayet etmeye başladılar. İnsanları rahatlık alanlarından çıkartmak istedim. Özgür bir aşkı önyargısız yaşamanın mümkün olduğunu göstermek için bu hesabı açtım” deid.

Toplumsal olarak üç kişilik ilişkilere yönelik sert tavırların olduğundan söz eden Silva, sosyal medya hesabının amacının günlük hayat içindeki paylaşımlarını göstermek ve üç kişilik bir ilişki içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu insanlara göstermek istediğini söyledi.



