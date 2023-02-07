MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

07.02.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkileri devam ederken 7 gün milli yas ilan edildi. Bu kapsamda kanallarda yayın akışlarını değiştirdi. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı..

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Salı akşamlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Peki, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı hakkında bilgiler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan bu depremin ardından 7 gün milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi.

üç kız kardeş 3

Bu kapsamda bu akşam Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Üç Kız Kardeş yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Üç Kız Kardeş 1

7 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Surum Deprem Özel

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Surum Deprem Özel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
"Ailelerimiz içeride sıkıştı" demişti! Annesinden kötü haber geldi"Ailelerimiz içeride sıkıştı" demişti! Annesinden kötü haber geldi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"
Anahtar Kelimeler:
Üç Kız Kardeş dizisi üç kız kardeş ele

En Çok Okunan Haberler

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.