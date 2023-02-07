Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Salı akşamlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Peki, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı hakkında bilgiler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan bu depremin ardından 7 gün milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi.

Bu kapsamda bu akşam Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Üç Kız Kardeş yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

7 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Surum Deprem Özel

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Surum Deprem Özel

