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Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş'ten ilk fragman yayınlandı

24.01.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Üç Kız Kardeş dizisinde birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi anlatılacak. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin çekimleri ise Ayvalık'ta yapılıyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna Şubat ayında başlayacak olan iddialı diziden görüntüler yayınlandı. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.
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ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
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Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Üç Kız Kardeş’in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın
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