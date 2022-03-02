MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

02.03.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümüyle 1 Mart 2022 Salı akşamı Kanal D ekranlarında yerini aldı. Hikayesiyle dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi uyarlamadır. Dizinin oyuncu kadrosunda alanında başarılı isimler yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın Nesrin rolüne hayat veriyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar...

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın romanından uyarlanıyor. Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayelerinin işlendiği söz konusu dizinin senaryosunu Betül Yağsağan yazıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Dizinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya üç kız kardeştir. Bu kardeşlerden biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destandır. Birbirlerine her zaman destek olan bu kardeşlerin başına birçok şey gelir. Anne babalarıyla mutlu mesut yaşarken Türkan'ın yaptığı evlilikle her şey farklı bir hal alır.

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz konusu dizinin çekimleri Ayvalık'ta yapılıyor. Dizideki mekanlar Balıkesir Ayvalık'ta geçiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin
Benian Dönmez -
Özgü Kaya - Türkan
Nazlı Senem Ünal -
Almila Ada - Dönüş
Demircan Kaçel - Mesut
Melisa Berberoğlu - Derya
Vural Şahanoğlu - Serdar
Reha Özcan - Sadık
Hakan Atalay -
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uysallar dizisinin yayın tarihi belli oldu! Netflix dizisi Uysallar'da Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrollerdeUysallar dizisinin yayın tarihi belli oldu! Netflix dizisi Uysallar'da Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrollerde
Cinsel tercihlerini değiştiriyorlarCinsel tercihlerini değiştiriyorlar
Rus sevgilisi milyoner çıktı! Güzelliği nefes kestiRus sevgilisi milyoner çıktı! Güzelliği nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Putin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktı

Putin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

İlginizi Çekebilir

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.