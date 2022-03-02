Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın romanından uyarlanıyor. Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayelerinin işlendiği söz konusu dizinin senaryosunu Betül Yağsağan yazıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Dizinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya üç kız kardeştir. Bu kardeşlerden biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destandır. Birbirlerine her zaman destek olan bu kardeşlerin başına birçok şey gelir. Anne babalarıyla mutlu mesut yaşarken Türkan'ın yaptığı evlilikle her şey farklı bir hal alır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz konusu dizinin çekimleri Ayvalık'ta yapılıyor. Dizideki mekanlar Balıkesir Ayvalık'ta geçiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Benian Dönmez -

Özgü Kaya - Türkan

Nazlı Senem Ünal -

Almila Ada - Dönüş

Demircan Kaçel - Mesut

Melisa Berberoğlu - Derya

Vural Şahanoğlu - Serdar

Reha Özcan - Sadık

Hakan Atalay -

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan



