Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimler?

Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın romanından uyarlanıyor. Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayelerinin işlendiği söz konusu dizinin senaryosunu Betül Yağsağan yazıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekildi? Dizinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Türkan, Dönüş ve Derya üç kız kardeştir. Bu kardeşlerden biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destandır. Birbirlerine her zaman destek olan bu kardeşlerin başına birçok şey gelir. Anne babalarıyla mutlu mesut yaşarken Türkan'ın yaptığı evlilikle her şey farklı bir hal alır.
Söz konusu dizinin çekimleri Ayvalık'ta yapılıyor. Dizideki mekanlar Balıkesir Ayvalık'ta geçiyor.
İclal Aydın - Nesrin
Benian Dönmez -
Özgü Kaya - Türkan
Nazlı Senem Ünal -
Almila Ada - Dönüş
Demircan Kaçel - Mesut
Melisa Berberoğlu - Derya
Vural Şahanoğlu - Serdar
Reha Özcan - Sadık
Hakan Atalay -
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
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